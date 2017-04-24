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24 نيسان 2017
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النائب فضل الله: نحن معنيون بصيانة آداب مهنة الاعلام وحريته وهناك ورشة على كلّ الصعد في ما يخصّ المجال الإعلامي ونحن بانتظار اكتمال عمل المؤسسات

النائب فضل الله: نحن معنيون بصيانة آداب مهنة الاعلام وحريته وهناك ورشة على كلّ الصعد في ما يخصّ المجال الإعلامي ونحن بانتظار اكتمال عمل المؤسسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار معنيون,الله,النائب,
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النائب فضل الله: نحن معنيون بصيانة آداب مهنة الاعلام وحريته وهناك ورشة على كلّ الصعد في ما يخصّ المجال الإعلامي ونحن بانتظار اكتمال عمل المؤسسات
 
 
 
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