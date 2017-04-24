تظاهرة في اسطنبول احتجاجاً على النتائج المعلنة للاستفتاء في تركيا

تظاهر المئات من معسكر رفض الصلاحيات المعززة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول احتجاجا على فوز حملة الـ "نعم" لهذه الصلاحيات بفارق بسيط في استفتاء الاسبوع الفائت.

وشكك قادة المعارضة في النتيجة، متحدثين عن تزوير في النتائج ومشيرين إلى التغيير في قواعد التصويت الذي أعلنه المجلس الاعلى الانتخابي في اللحظة الأخيرة معتبرين أنه أدى إلى قلب النتيجة، وهو اتهام رفضته السلطات بشدة.

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واعلن حزب الشعب الجمهوري الجمعة انه سيطعن بنتيجة الاستفتاء الاخير امام اعلى محكمة ادارية في البلاد، علما ان المجلس الاعلى الانتخابي رفض الاربعاء اول طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري.