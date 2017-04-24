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24 نيسان 2017
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التحكم المروري: انتهاء الاعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي

التحكم المروري: انتهاء الاعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاصحاب,الاعتصام,انتهاء,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: انتهاء الاعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي
 
 
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