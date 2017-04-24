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24 نيسان 2017
24/04/2017 06:14:03
التحكم المروري: انتهاء الاعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي
التحكم المروري: انتهاء الاعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي
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LBCI News Lebanon
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