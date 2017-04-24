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24 نيسان 2017
24/04/2017 06:42:04
المعتصمون التابعون لمشروع "الرصد السكاني" بعد لقاء ابو عاصي: الوزير أبلغنا أن قراره غير قابل للنقاش ولم يمانع بايجاد آلية جديدة وحوّل الموضوع لغرفة التجارة وقرار التصعيد سنتخذه بعد التشاور
المعتصمون التابعون لمشروع "الرصد السكاني" بعد لقاء ابو عاصي: الوزير أبلغنا أن قراره غير قابل للنقاش ولم يمانع بايجاد آلية جديدة وحوّل الموضوع لغرفة التجارة وقرار التصعيد سنتخذه بعد التشاور
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