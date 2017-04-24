بالفيديو: خمّنوا عمر سميرة سعيد.. هل هي أكبر فنانة في هذا الجيل؟

سميرة سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي أمام الرأي العام

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LBCI News Lebanon

لا شكّ أنّ إعتراف الفنانات بأعمارهنّ مباشرةً على الهواء يتطلّب شجاعة كبيرة، ويبدو أن تصالح الفنانة سميرة سعيد مع نفسها دفعها إلى الكشف عن عمرها الحقيقي أمام الرأي العام في خطوةٍ نادرةٍ في عالم الفنّ.

في التفاصيل، أعربت الفنانة سميرة سعيد عن إنزعاجها من بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين يطلبون منها الإعتزال والتوبة بسبب عمرها، كاشفةً أنّها في الخمسينيات من عمرها وذلك خلال إستضافتها في برنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

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في سياقٍ متصل، إعترفت سميرة سعيد أنها قد تكون الفنانة الأكبر سنّاً في هذا الجيل، ما أثار إعجاب عمرو أديب وناشطين عبر منصّات التواصل الإجتماعي.