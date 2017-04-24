نقابة مستخدمي الضمان تتوقف عن العمل غدا لتعتصم...

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دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى "التوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء في 25 الحالي والمشاركة في الاعتصام عند الساعة التاسعة صباحا أمام ساحة رياض الصلح، تزامنا مع جلسة لجنة المال والموازنة.كما ودعت المضمونين من عمال ومستخدمين وسائقين عموميين وأطباء ومضمونين اختياريين ومخاتير والعاملين في قطاع البحر ومعلمي المدارس الخاصة والطلاب الجامعيين والمواطنين اللبنانيين كافة للدفاع عن حقهم في الحماية الاجتماعية، والمشاركة الكثيفة في هذا الاعتصام تحت عنوان "حماية الضمان الاجتماعي".ويأتي الاعتصام، بحسب البيان، "دفاعا عن الضمان الاجتماعي، وبهدف حماية المؤسسة من الأيدي الطامعة في أموال المضمونين وتعويضاتهم، وتحت عنوان أن الطبابة والاستشفاء حق مقدس للمضمونين، ورفضا لتمرير مواد قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 تهدد استقرار الضمان الاجتماعي في لبنان، لا سيما المادتين 54 و68 منه."