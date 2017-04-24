رائد فضاء أميركي من "ناسا"...يزور لبنان

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أعرب رائد الفضاء الاميركي الدكتور دونالد توماس من وكالة "ناسا" الاميركية عن "سعادته بمجيئه الى لبنان"، مشيرا الى "انه سبق وشاهد لبنان من الفضاء وها هو اليوم وصل الى ارضه"، لذلك اعتبر توماس انه "لا يهم من اي بلد يكون الانسان بل المهم ان يعلم انه يعيش مع انسان آخر على هذه الارض، وعليه المحافظة عليها".واشار الى أن "الارض من الفضاء تبدو ضعيفة لذلك علينا العمل للمحافظة عليها قدر المستطاع فكلنا نعيش على هذه الارض".واعرب عن "سعادته بأنه سيتشارك مع الناس والشباب في لبنان الصورة التي رآها من الفضاء وهي صورة جميلة وتزداد جمالا عندما نلامس نحن رواد الفضاء الارض لدى عودتنا من الفضاء الخارجي".ويبدأ توماس زيارة الى لبنان تستمر أياما عدة يقوم خلالها بسلسلة من النشاطات والمحاضرات الاكاديمية في مختلف المناطق اللبنانية، وسيلقي عددا من المحاضرات في عدد من الجامعات والمدارس في لبنان، بدعوة من برنامجي تنمية القادة الشباب (WLDP) و"اوبتيموس" وبالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والاعلام والتربية في لبنان.