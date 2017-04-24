بالصورة: الملكة اليزابيث تتحوّل إلى ريهانا في عيدها الـ 91!

نشرت المغنية العالمية ريهانا صورًا لملكة بريطانيا إليزابيث عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تزامنًا مع عيد ميلاد الملكة الـ 91 في 21 نيسان.
واستخدمت ريهانا برنامج فوتوشوب لتعديل الصور ووضعت رأس الملكة على صورها الخاصة لتبدو الملكة وكأنها ترتدي ثياب ريهانا الفاضحة.
وأثارت هذه الصور غضب البريطانيين الذين اعتبروا أنها مسيئة للملكة.
وقال متابعون آخرون إنّ فكرة الصور التي ابتكرتها ريهانا ظريفة وأنها اختارتها لتعبّر للملكة عن حبّها.
ولم تُحدّد ريهانا ما إذا كانت قد نشرت الصور بمناسبة عيد ميلاد الملكة إلا أن توقيت نشرها لها يدلّ إلى ذلك.
be humble.
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