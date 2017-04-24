بالصورة: الملكة اليزابيث تتحوّل إلى ريهانا في عيدها الـ 91!

نشرت ريهانا صورًا للملكة إليزابيث على موقع إنستغرام

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LBCI News Lebanon

نشرت المغنية العالمية ريهانا صورًا لملكة بريطانيا إليزابيث عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تزامنًا مع عيد ميلاد الملكة الـ 91 في 21 نيسان.



واستخدمت ريهانا برنامج فوتوشوب لتعديل الصور ووضعت رأس الملكة على صورها الخاصة لتبدو الملكة وكأنها ترتدي ثياب ريهانا الفاضحة.

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وأثارت هذه الصور غضب البريطانيين الذين اعتبروا أنها مسيئة للملكة.



وقال متابعون آخرون إنّ فكرة الصور التي ابتكرتها ريهانا ظريفة وأنها اختارتها لتعبّر للملكة عن حبّها.



ولم تُحدّد ريهانا ما إذا كانت قد نشرت الصور بمناسبة عيد ميلاد الملكة إلا أن توقيت نشرها لها يدلّ إلى ذلك.

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be humble. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:24am PDT

#gucci UPDATE: Mumz said she won't too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:37am PDT

y'all chickens is ash and I'm lotion. 😂 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:26am PDT