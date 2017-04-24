ميسي يتألق من جديد ويحرز الهدف رقم 500!

سجّل ميسي الهدف رقم 500 خلال مبارة الكلاسيكو يوم الأحد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدوري الإسباني, ليونيل ميسي, برشلونة, كلاسيكة,كرة القدم,سجّل ميسي الهدف رقم 500 خلال مبارة الكلاسيكو يوم الأحد

LBCI News Lebanon

قاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز على فريق ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم الأحد في سياق بطولة الدوري الإسباني.



وخلال اللحظات الأخيرة للمباراة، سجّل ميسي هدفًا ليفوز فريقه على فريق الريال بنتيجة 3-2 وليتعادل الفريقان بمجموع 75 نقطة لكل منهما.

الإعلان



وبهذا الهدف، يكون ميسي قد سجّل الهدف رقم 500 مع فريق برشلونة وليصبح اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الكلاسيكو.



وسجل ميسي هدفين خلال المباراة كما تعرّض لضربة من لاعب الريال البرازيلي مارسيلو، الأمر الذي أدى إلى نزيف في فمه. إلا أنه استطاع متابعة المباراة مستعينًا بضمّادة في فمه لوقف سيل الدماء.