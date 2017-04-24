فيديو جديد للطباخ التركي نصرت غوكشيه يجتاح الإنترنت

فيديو جديد للطباخ التركي نصرت غوكشيه

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LBCI News Lebanon

اشتهر الطباخ التركي نصرت غوكشيه الملقّب ب"سولت باي" بطريقته المميزة والطريفة لرش الملح على الطعام الذي يعدّه.



ومرة جديدة، انتشر فيديو لنصرت بشكل كثيف على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشره بنفسه عبر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام.

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وظهر نصرت في مقطع الفيديو الجديد وهو يقوم بحركات غريبة لدى تقطيع اللحوم المتطايرة في الجو.



يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية استخدمت صورة غوكشيه وهو يدلي بصوته خلال الإنتخابات التركية ويقوم بحركة الملح الشهيرة، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي حصلت يوم أمس الأحد.