بالصورة - هدية ضخمة من المعجبين إلى نانسي عجرم...

نانسي عجرم تتلقّى باقة ورود كهدية من جمهورها

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LBCI News Lebanon

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة لباقة ورد عملاقة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.



وكانت نانسي قد تلقّت هذه الباقة كهدية من جمهورها الذي أراد تهنئتها لصدور ألبومها الجديد "حاسة بيك."

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وأتت باقة الورد الأبيض والزهري على شكل " N9 " لتدل على عنوان ألبوم نانسي التاسع في مسيرتها الفنية.



وأرفقت نانسي الصورة بتعليق قالت فيه "كل وردة من هالورود هي قلب من قلوبكم بحجم محبتكم، اللي ما بتعرف حدود بحبكم وأكثر، شكرًا كثير."



ولاقت الصورة استحسان متابعي نانسي الذين تركوا تعليقات كثيرة مُهنّئة بعملها الجديد.