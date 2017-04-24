في الموصل...الاطفال يستمتعون بالدمى بعد رفع حظرها

استعادة الاطفال لحقهم باختيار اي لعبة يرغبون فيها

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LBCI News Lebanon

في شرق الموصل، حيث طرد التنظيم الداعشي بعد سيطرة دامت ثلاث سنوات، تعود الحياة تدريجيا الى الاسواق والمتاجر، خصوصا متاجر العاب الصغار التي كان التنظيم يحظر فيها بيع أي دمى بوجوه أو أعين بما في ذلك أي مجسمات لحيوانات إذ اعتبرها شكلا من أشكال الوثنية.