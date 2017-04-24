بالصور: 3 أطفال سرقوا القلوب في "أحمر بالخط العريض" ضيوف فرنجية في بنشعي!

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٣ أطفال ضيوف في بنشعي عبّروا عن محبتهم لفرنجيه خلال مشاركتهم في برنامج "أحمر بالخط العريض" #SleimanFrangieh #Lebanon A post shared by Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) on Apr 22, 2017 at 8:35am PDT

بعد الحلقة المميزة من "أحمر بالخط العريض" التي خطفت أنفاس المشاهدين إذ استقبل خلالها الإعلامي مالك مكتبي أطفالاً يتمتّعون بمواهب عديدة، استضاف رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية في دارته في بنشعي 3 أطفال كانوا قد عبّروا عن حبّهم له خلال الحلقة.وقد نشر فرنجية عبر حسابه الشخصي على انستغرام صوراً ظهر فيها الأطفال سيرج، ندالين وريتا ماريا أثناء الزيارة، وأرفق الصور بتعليق جاء فيه:" ٣ أطفال ضيوف في بنشعي عبّروا عن محبتهم لفرنجيه خلال مشاركتهم في برنامج "أحمر بالخط العريض".ويذكر أن حلقة أحمر بالخط العريض حملت عنوان "#أحلى_يوم_بحياتي" وقد سرق فيها الأطفال قلوب المشاهدين.اليكم الصور التي نشرها فرنجية: