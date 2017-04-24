بالصور: 3 أطفال سرقوا القلوب في "أحمر بالخط العريض" ضيوف فرنجية في بنشعي!

بعد الحلقة المميزة من "أحمر بالخط العريض" التي خطفت أنفاس المشاهدين إذ استقبل خلالها الإعلامي مالك مكتبي أطفالاً يتمتّعون بمواهب عديدة، استضاف رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية في دارته في بنشعي 3 أطفال كانوا قد عبّروا عن حبّهم له خلال الحلقة.
وقد نشر فرنجية عبر حسابه الشخصي على انستغرام صوراً ظهر فيها الأطفال سيرج، ندالين وريتا ماريا أثناء الزيارة، وأرفق الصور بتعليق جاء فيه:" ٣ أطفال ضيوف في بنشعي عبّروا عن محبتهم لفرنجيه خلال مشاركتهم في برنامج "أحمر بالخط العريض".
ويذكر أن حلقة أحمر بالخط العريض حملت عنوان "#أحلى_يوم_بحياتي" وقد سرق فيها الأطفال قلوب المشاهدين.
اليكم الصور التي نشرها فرنجية:
تتابعون الجزء الثاني من حلقة "#أحلى_يوم_بحياتي" لأحمر بالخطّ العريض هذا الأربعاء الساعة 8:45 مساءً
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