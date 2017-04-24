أيتها السيدات... إحذرن استهلاك النبيذ الأبيض!

الإعلان

وجد الباحثون أنّ شرب 5 كؤوس أو أكثر من النبيذ الأبيض أسبوعياً يزيد من خطر الإصابة بمرض الوردية، وهو من الأمراض الجلدية التي تتسبّب بظهور أوردة دقيقة بنسبة 49 في المئة.كذلك، فإن شرب كأس إلى 3 كؤوس في الشهر قد يزيد الخطر بنسبة 14 في المئة.ويجب التنويه الى أنه من غير الواضح لماذا يتسبب النبيذ الأبيض بزيادة خطر الإصابة بمرض الوردية، ولكن قد يرجع ذلك الى أن هذا المشروب يؤدي الى إضعاف الجهاز المناعي ما يتسبب بتمدد الأوعية الدموية.وقد قام الباحثون في جامعة براون، رود آيلاند، بدراسة على ما يقارب 83 ألف امرأة على مدى 14 سنة، وقد قاموا بتوثيق المعلومات عن تناول الكحول كل 4 سنوات.والملفت أن الباحثين قد اكتشفوا حوالي 5000 إصابة بمرض الوردية خلال فترة الدراسة.ويُشار الى أنه من غير الواضح ما إذا كان لشرب النبيذ الأبيض الآثار نفسها على الرجال.