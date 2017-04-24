سامي الجميل: عدم انعقاد مجلس الوزراء "جرصة"

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ اسبوعين "وكأن الوضع ممتاز او كأننا في سويسرا ولا داعي لتجتمع".وسأل الجميل في مؤتمر صحافي :"هل من سبب لعدم انعقاد الحكومة او هل تعتقدون ان البلد بألف خير؟" واصفا هذا الامر بالـ"جرصة والمخيّب للآمال".وأشار الجميل الى اننا "ذاهبون الى انهيار اقتصادي شامل في ظل العجز الكبير"، ومناقشة قانون الانتخاب يجب أن تكون في الحكومة، وسأل"الا يستأهل الامر انعقاد مجلس الوزراء؟"واعتبر أن خرق القرار1701 حصل بمواكبة الدولة اللبنانية وبفرقاء من داخل الحكومة، وقال:"كيف تستنكرون الانتهاك في الوقت ان الدولة تواكبه؟"وشدد على ان "تطيير المهل والابقاء على قانون الستين يعني ان هناك مؤامرة على اللبنانيين"، وقال:"لو كان هناك ضريبة على الكذب لكنّا موّلنا السلسلة".