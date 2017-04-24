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24 نيسان 2017
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الجميل:تطيير المهل والابقاء على قانون الستين يعني وجود مؤامرة على اللبنانيين عقابها السجن ولو هناك ضريبة على الكذب لكنا مولنا السلسلة

الجميل:تطيير المهل والابقاء على قانون الستين يعني وجود مؤامرة على اللبنانيين عقابها السجن ولو هناك ضريبة على الكذب لكنا مولنا السلسلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار والابقاء,المهل,تطيير,الجميل,
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الجميل:تطيير المهل والابقاء على قانون الستين يعني وجود مؤامرة على اللبنانيين عقابها السجن ولو هناك ضريبة على الكذب لكنا مولنا السلسلة
 
 
 
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