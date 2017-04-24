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24 نيسان 2017
24/04/2017 09:17:30
الجميل: الحكومة لم تجتمع منذ اسبوعين دون ان نعرف السبب وكأن البلد بألف خير وهذا الأمر "جرصة"
الجميل: الحكومة لم تجتمع منذ اسبوعين دون ان نعرف السبب وكأن البلد بألف خير وهذا الأمر "جرصة"
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LBCI News Lebanon
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