خبر سار لمستخدمي أيفون... خطوات بسيطة لزيادة سرعة شحن الجهاز!





من هذا المنطلق، سنزف الى هؤلاء الأشخاص خبراً ساراً، إذ سنُعلّمهم خطوات بسيطة عليهم اتباعها بغية تسريع عملية شحن جهاز الأيفون الخاص بهم.



-الخطوة الأولى: الحصول على شاحن أصلي

تتطلب هذه الخطوة من الشخص شراء الشاحن الأصلي الأغلى ثمناً من المزيّف، لكنّ هذا الأمر سيُحدث فرقاً كبيراً.

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يجب التنويه هنا الى أن استخدام شاحن جهاز أيباد سيزيد من سرعة الشحن، ولكنه قد يضر بأداء البطارية على المدى الطويل. نسمع كثيراً شكاوى من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة أيفون تتعلّق بعمر بطارية الهاتف القصيرة أو عمليّة الشحن البطيئة.من هذا المنطلق، سنزف الى هؤلاء الأشخاص خبراً ساراً، إذ سنُعلّمهم خطوات بسيطة عليهم اتباعها بغية تسريع عملية شحن جهاز الأيفون الخاص بهم.-الخطوة الأولى: الحصول على شاحن أصليتتطلب هذه الخطوة من الشخص شراء الشاحن الأصلي الأغلى ثمناً من المزيّف، لكنّ هذا الأمر سيُحدث فرقاً كبيراً.يجب التنويه هنا الى أن استخدام شاحن جهاز أيباد سيزيد من سرعة الشحن، ولكنه قد يضر بأداء البطارية على المدى الطويل.

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-الخطوة الثانية: وضع الجهاز في مكان بارد

ذكر موقع Mashable، أن أداء بطارية جهاز أيفون ينخفض عند تعرّض الجهاز للحرارة. ننصحكم في هذه الحالة بوضع الجهاز في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس، وإزالة غطاء الجهاز أو Cover أثناء الشحن.

-الخطوة الثالثة: استخدام وضعية الطاقة المنخفضة أو وضعية الطيران

إن استخدام وضعية الطاقة المنخفضة أو وضعية الطيران سيقلل من الطاقة التي يستخدمها الهاتف، كذلك إن إغلاق وظائف الخلفية أو background functions يوفّر الكثير من الطاقة.

-الخطوة الرابعة: إيقاف خدمة الأخبار العاجلة أو push notifications

هذه الخطوة توفر الطاقة وتزيد من سرعة شحن الهاتف.

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-الخطوة الخامسة: إطفاء الجهاز

بالطبع إن إطفاء جهاز أيفون وإيقاف تشغيله أثناء الشحن هي الطريقة الأنسب لزيادة سرعة الشحن.



