بالصور: بعد برشلونة... بيت دعارة جديد للدمى في المملكة المتحدة

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من المتوقع أن يُفتتح قريباً بيت دعارة للروبوت في المملكة المتحدة، وذلك بعد أشهر قليلة على افتتاح أول بيت دعارة للدمى "لوميدولز" في برشلونة.والملفت هو أن القيمين على بيت الدعارة قالوا إنهم يبحثون عن مستثمر في المملكة المتحدة.وتقول الشركة الإسبانية إن الطلب على هذه الدمى يزداد مع الوقت وذلك لأنها قانونية، إضافة الى أنّ بإمكان الرجال ممارسة الجنس معها بطريقة قد لا يجرؤون على ممارستها مع النساء الحقيقيات.وقالت "لوميدولز" لصحيفة دايلي ستار إن لديها اتفاقات تجارية مع شركة جنسية لتصنيع الروبوت وهي تدرس سوق المملكة المتحدة.ويذكر أن الشركة كانت قد افتتحت أول بيت دعارة لها في برشلونة، حيث يمكن للعملاء أن يعيشوا تجربة جنسية واقعية مع الدمى.ويذكر أن هذا البيت في برشلونة يقدّم للزبائن فرصة الاختيار بين دمى عدة بمزايا مختلفة.