في الشويفات هرب ورمى كيسا على الطريق...فعلى ماذا يحتوي؟

المدعو (م.أ.ب) من التابعية السورية

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LBCI News Lebanon

ألقت دورية تابعة لشرطة بلدية الشويفات القبض على المدعو (م.أ.ب) من التابعية السورية، في محلة طريق صيدا القديمة - الشويفات، وذلك بعد أن كان عناصر الدورية قد إشتبهوا فيه أثناء قيادته دراجته النارية، حيث حاول الهرب بعد رؤيتهم وقام برمي كيس كان في حوزته على الأرض.



وبعد أن تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز البلدية مع الكيس المذكور، تبين أنه يحتوي على كمية من المخدرات والأموال، حيث إعترف بقيامه بترويجها في المنطقة، ثم قامت مفوضية الشرطة في البلدية بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة مع المضبوطات.