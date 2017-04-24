إشربوا كوبين من هذا العصير يومياً لمدة أسبوع... واحصلوا على معدة مسطحة!

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يحلم الجميع بالحصول على جسد رشيق وممشوق يتميّز بمعدة مسطحة تجعلهم يشعرون بالرضا والثقة بالنفس.ومما لاشك فيه، أن اتباع نظام غذائي صحي بالتزامن مع الأنشطة البدنية المنتظمة يساعد المرء على تحقيق الهدف المرجو. ولكن على الناس أن يعلموا أن استهلاك بعض الوصفات الطبيعية يساعدهم أيضاً على التخلّص من الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي خسارة الوزن بطريقة سريعة.سنقدّم لكم وصفة طبيعية لحرق الدهون:-المكونات:كوب من عصير الغريب فروت الطازجملعقة صغيرة من العسلملعقتان صغيرتان من خل التفاح-طريقة تحضير الوصفة واستهلاكها:ضعوا هذه المكونات كافة داخل الخلاط وامزجوها جيّداً.إشربوا من هذا العصير قبل وجبتي الفطور والعشاء لمدة أسبوع، ثمّ توقفوا لبضعة أيام، ثمّ كرّروا الخطوة لمدة أسبوع آخر، وستلاحظون التغيرات المذهلة التي ستطرأ على جسدكم.