بالصور: شفتا هذه الشابة أذهلتا رواد الانترنت!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لشفتي شابة أذهلت رواد الانترنت.
وفي التفاصيل، اجتاحت خبيرة التجميل الاسترالية جازمينا دانيال الانترنت بسبب بعض الرسومات على شفتيها.
ويذكر أن الشابة البالغة من العمر 25 عاماً قررت أن تبدأ بالرسم على شفتيها بعدما شخّص الأطباء إصابتها بورم في رأسها.
وفي حديث مع ABC News لفتت الشابة الى أن كانت تُركّز كثيراً على الفن للشعور بالسعادة، وأنها قامت ببعض دورات المكياج وانتهى بها الأمر بالعمل كخبيرة تجميل.
ويذكر أن جازمينا استوحت لوحاتها الإبداعية من الأفلام الشعبية والأعياد، وقد رسمت المشاهد والصور الشهيرة على شفتيها، وقد انتشرت صورها على الانترنت بشكل كبير جداً.
اليكم بعض الصور: