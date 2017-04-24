بالصور: شفتا هذه الشابة أذهلتا رواد الانترنت!

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Lip art inspired by my 'Aurora Borealis' @secret.wood ring 😍 Check them out, their designs are pure works of art! #mysecretwood A post shared by Jazmina Daniel (@missjazminad) on Apr 21, 2017 at 6:56pm PDT

My all time favourite Disney movie has finally come alive! 😍 Beauty and the Beast inspired Lip Art @DisneyAUNZ #BeautyandtheBeast 🌹 release date March 23rd #ad A post shared by Jazmina Daniel (@missjazminad) on Mar 25, 2017 at 6:34pm PDT

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لشفتي شابة أذهلت رواد الانترنت.وفي التفاصيل، اجتاحت خبيرة التجميل الاسترالية جازمينا دانيال الانترنت بسبب بعض الرسومات على شفتيها.ويذكر أن الشابة البالغة من العمر 25 عاماً قررت أن تبدأ بالرسم على شفتيها بعدما شخّص الأطباء إصابتها بورم في رأسها.وفي حديث مع ABC News لفتت الشابة الى أن كانت تُركّز كثيراً على الفن للشعور بالسعادة، وأنها قامت ببعض دورات المكياج وانتهى بها الأمر بالعمل كخبيرة تجميل.ويذكر أن جازمينا استوحت لوحاتها الإبداعية من الأفلام الشعبية والأعياد، وقد رسمت المشاهد والصور الشهيرة على شفتيها، وقد انتشرت صورها على الانترنت بشكل كبير جداً.اليكم بعض الصور: