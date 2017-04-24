الاعلام الكوري الشمالي يهدد...بإزالة واشنطن "عن وجه الارض"

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حذر موقع الكتروني تابع لكوريا الشمالية من أن بيونغ يانغ تهدد بإزالة الولايات المتحدة "عن وجه الارض" في حال أشعلت واشنطن حربا في شبه الجزيرة، في آخر تهديد من نوعه وسط تصاعد التوتر في المنطقة.وأكدت سلسلة مقالات نشرتها صحيفة الحزب الحاكم الرسمية "رودونغ سينمون" أن القوات الكورية الشمالية لن تخضع للتهديدات ووصفت وصول مجموعة سفن قتالية أميركية إلى المنطقة بأنه "ابتزاز عسكري مكشوف".وأفادت مقالات أخرى أن "هذه الانواع من التهديدات قد ترعب قنديل بحر، ولا يمكنها أن تؤثر في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية."وأضافت أنه في حال حصل هجوم على كوريا الشمالية "فسيرى العالم كيف ستتحول حاملات الطائرات النووية الأميركية الطائشة إلى كومة كبيرة من الفولاذ وستدفن تحت البحر وكيف ستمحى دولة اسمها أميركا عن وجه الأرض".