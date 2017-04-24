مشروع الرصد السكاني في وزارة الشؤون الاجتماعية ضيع مليارات على الدولة اللبنانية من دون نتيجة حتى اللحظة وكل هيدا كان لاحصاء النازحين وحاجاتن.... كرمال هيك شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ تمويل_الفساد