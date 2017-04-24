بالصور: لن تُصدّقوا كيف تبدو "الباربي البشريّة" من دون مكياج!

هكذا تبدو "الباربي البشريّة" من دون مكياج...

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LBCI News Lebanon

أمضت عارضة الأزياء الأوكرانيّة فاليريا لوكيانوفا السنوات القليلة الماضية وهي تقوم بكل ما بوسعها لتشبه دمية الباربي.

فأصبحت تشبه مئة في المئة اللعبة المفضّلة لدى الفتيات في العالم وأصبحت ملامحها قريبة منها بشكلٍ لا يمكن أن يتخيّله أحد.

لكنّها تصرّ على أنّها لم تخضع لأي عمليّة تجميليّة وأنّه يعود الفضل بتحوّلها هذا إلى المكياج.

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وصورها السيلفي من دون مكياج تؤكّد ما تدعيه.

فيبدو أنّها تطبق الكثير من المكياج وتطبّقه بطريقة تجعلها تبدو تمامًا كالباربي.

وبحسب ما أظهرته صورها السيلفي، إنّ لوكيانوفا جميلة حتّى من دون تطبيق المكياج، فجمالها طبيعي.