بالصور: لن تُصدّقوا كيف تبدو "الباربي البشريّة" من دون مكياج!

أمضت عارضة الأزياء الأوكرانيّة فاليريا لوكيانوفا السنوات القليلة الماضية وهي تقوم بكل ما بوسعها لتشبه دمية الباربي.
فأصبحت تشبه مئة في المئة اللعبة المفضّلة لدى الفتيات في العالم وأصبحت ملامحها قريبة منها بشكلٍ لا يمكن أن يتخيّله أحد.
لكنّها تصرّ على أنّها لم تخضع لأي عمليّة تجميليّة وأنّه يعود الفضل بتحوّلها هذا إلى المكياج.
وصورها السيلفي من دون مكياج تؤكّد ما تدعيه.
فيبدو أنّها تطبق الكثير من المكياج وتطبّقه بطريقة تجعلها تبدو تمامًا كالباربي.
وبحسب ما أظهرته صورها السيلفي، إنّ لوكيانوفا جميلة حتّى من دون تطبيق المكياج، فجمالها طبيعي.
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