ثروته تُقدّر بـ 86 مليار دولار... لماذا لا يسمح بيل غيتس لأولاده باستخدام الهواتف الذكية؟

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس خلال مقابلة له أنه لا يسمح لأولاده باستخدام الهواتف واللوحات الذكية سوى لوقت محدد في اليوم.



كما لا يسمح بيل غيتس لأولاده بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك لكي يخلدوا إلى النوم في وقت باكر ولكي يتمتّعوا بساعات نومٍ كافية.



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وقال غيتس إنه لم يسمح لهم باستخدام الأجهزة الذكية قبل بلوغ سنّ الـ 14 عامًا وأشار إلى أنه يمنع أطفاله من استخدامها خلال تناول العشاءأيضا.



وأضاف غيتس أنه يفضّل أن يوظّف أولاده هذه الأجهزة لاستخدامها بشكل إيجابي مثل حل الفروض والبقاء على تواصل مع الأصدقاء.



ولدى غيتس 3 أبناء وهم جنيفر (20 عامًا)، وروري (17 عامًا)، وفيبي (14 عامًا).



يُذكر أنّ غيتس يمتلك ثروة مالية تقدّر بـ86 مليار دولار، ويتصدر بها قائمة أغنى رجال العالم.



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