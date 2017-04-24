بالصور - أحواض استحمام تخطف الأنفاس في دبي... قيمتها مليون دولار!

أحواض استحمام استثنائيّة في دبي...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أحواض استحمام,دبي,أحواض استحمام استثنائيّة في دبي...

LBCI News Lebanon

لأصحاب الثراء الفاحش الذين يرغبون بتمضية عطلة وسط أجواء فاخرة، إليكم أحواض الاستحمام هذه التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.

إذ يتضمّن مجمع فيلات 22 قيراطًا في نخلة جميرا، وهي واحدة من ثلاث جزر اصطناعية في دبي تُعرَف باسم "جزر النخيل"، مجموعة من أغلى الحمامات في العالم.

الإعلان

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانيّة من المتوقع افتتاح الـ22 فيلا في نهاية العام الجاري، وستضم أحواض استحمام منحوتة من أغلى أنواع الأحجار القادمة من غابات الأمازون في البرازيل.

ويزن كل من هذه الأحجار النفيسة أكثر من 10 آلاف كيلوغرامًا، وتُنقل من أميركا الجنوبية إلى الشرق الأوسط.

وتُقطع الأحجار إلى نصفين قبل أن يقضي متخصصون مئات الساعات في نحت القطع وتنعيمها.

وطُرحت الفيلات للبيع مقابل أثمان تتراوح بين 10.8 مليون و24.5 مليون دولار أميركي. ويحتوي كل منها على سبع غرف نوم، ليتمكّن صاحبها من دعوة عائلته وأصدقائه.

وعلى الرغم من سعر الفيلات الباهظ، لقد تم بيع 30 في المئة من إجمالي عددها.​

​