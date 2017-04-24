موضة وجمال
24 نيسان 2017
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بالفيديو- مدوّنات يُطبّقن قناع الفحم المؤلم... على أجسادهنّ!

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بالفيديو- مدوّنات يُطبّقن قناع الفحم المؤلم... على أجسادهنّ!

انتشرت منذ أشهر قليلة صيحة استخدام قناع الفحم للوجه من قبل الشابات وبخاصة مدونات الجمال على مواقع التواصل الإجتماعي.

إلا أن مدونة الجمال إزابيلا ستراس قررت بدء تحدّ جديد عبر نشر مقطع فيديو على قناتها على موقع يوتيوب.
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ويتطلّب التحدي الجديد تطبيق قناع الفحم على كافة الجسم وليس فقط على الوجه قبل إزالته والتألم أمام عدسات الكاميرا.

ومنذ أن نشرت إزابيلا مقطع الفيديو، قررت المدونات الأخريات محاولة هذا التحدي المؤلم.

ونشرت مدونة الجمال نيكول سكايز مقطع فيديو وهي تطلي جسدها بقناع الفحم قبل إزالته، والذي حاز على أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وعند إزالة القناع عن ذراعيها وبطنها وساقيها، شعرت نيكول بألم شديد كما ظهرت بشرتها حمراء اللون بسبب القناع.
 
Epic fail! Vlogger Maya Cummings cries out in pain as she slowly removes the mask from her arms. 'I don't think I'm ever going to do a face mask again,' she says
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 Feeling sleepy? Izabela Stress, whose video inspired the full body peel-off mask challenge, made her video hoping it would be relaxing to watch
 
 
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