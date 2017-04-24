وداعاً لصلصة المايونيز الغنية بالسعرات الحرارية... إليكم البديل الصحي!

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صلصة المايونيز هي الأشهر في عالم الطبخ والمأكولات إلّا أنّها غنية بالسعرات الحرارية والدهون الأمر الذي يجعلها عائقاً أمام محاولة خسارة الوزن.في هذا السياق لا بد من استبدالها بصلصة شهية تحتوي على دهون صحية وسهلة الهضم... صلصة الأفوكادو.لتحضير صلصة الأفوكادو أنتم بحاجة إلى:3 حبات من الأفوكادو الناضجة2/3 كوب من زيت الزيتونملعقة كبيرة من عصير الحامضملعقة صغيرة من ملحفص من الثومملعقة صغيرة من الكركمملعقة من حليب جوز الهندضعوا كلّ المكوّنات داخل الخلّاط حتى تتماسك وتصبح الصلصة جاهزة للأكل.بإمكانكم تحزين هذه الصلصة مدّة أسبوع في البراد.