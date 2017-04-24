ندى أبو فرحات تستقبل مولودها الأوّل... وهذه صورته الأولى!

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No palpalazzi pweez @janayounes @kamalelie A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat) on Apr 24, 2017 at 4:00am PDT

وضعت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات مولودها الأول من زوجها المخرج إيلي كمال، معلنة عن الخبر السار عبر حسابها الرسمي على انستغرام من خلال نشر صورة لطفلها وهو يخفي وجهه بيديه.ولم تكشف ندى عن اسم مولودها بل علّقت على الصورة بعبارةٍ طريفة للغاية بما معناه "لا للباباراتزي رجاء".وقد انهالت التعليقات المهنئة لندى وقد علّق أحدهم بالقول إن اسم الطفل هو ندي، ولكن حتى الآن لا معلومات عن اسمه.الجدير ذكره، أن ندى قدّمت خلال فترة حملها مسرحية "حبلي" التي تتناول فيها مواضيع جريئة عن المرأة، الطفل والمجتمع .إليكم الصورة: