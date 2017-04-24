5 أمور على الجميع القيام بها قبل السابعة صباحًا!

قم بهذه الأمور قبل الساعة السابعة صباحًا يوميًا...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار القراءة, اليوغا,الرياضة,قم بهذه الأمور قبل الساعة السابعة صباحًا يوميًا...

LBCI News Lebanon

يقول مدربّو الحياة إنّه يتعيّن على الجميع الاستيقاظ عند السابعة صباحًا كل يوم للقيام بخمسة أمور مهمّة.

وبحسب مدربّ الحياة سام ساهوتا، ثمة 5 أمور يجب القيام بها من أجل التمتّع بيوم ناجح ومليء بالإنتاجيّة بصرف النظر عن وظيفة المرء أو ما إذا كان لا يعمل.

1- مارس الرياضة أو اليوغا

ما يمكنّك من بدء نهارك بنشاط وحيويّة.

الإعلان

2- اقرأ

يقول مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس إنّه لو كان يمتلك قوّة خارقة لكان أرادها أن تكون القراءة بشكل أسرع. فإذا كان أغنى رجل على وجه الكرة الأرضية يثقف نفسه كل يوم، فيجدر بك أن تتعلّم هذا الدرس منه وتزيد معرفتك.

3- إشرب كوبًا من الماء قبل تناول الفطور

ما يسمح لك بإخراج كل السموم من جسمك.

4- فكّر بثلاثة أشخاص يرسمون البسمة على وجهك

الأمر الذي سيسمح لدماغك بإفراز هرمون الأوكسيتوسين.

5- مارس هواية الغناء أثناء الاستحمام

الأمر الذي سيحسّن مزاجك.