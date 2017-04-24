حقن البوتوكس لعلاج آلام التهاب المفاصل!

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توصّل الجراحون البريطانيون إلى طريقة جديدة لتخفيف آلام التهاب المفاصل من خلال حقن البوتوكس عند الكتفين.وقد تمكّن الخبراء من تخفيف هذه الآلام من خلال الحقن الأكثر انتشاراً في عالم الجمال بين المشاهير والنجوم.وخلصت الدراسة التي أجراها جراحو العظام في كلية الطب في جامعة سارلاند في ألمانيا إلى أن 13 في المئة من الناس في الخمسينات من العمر يُعانون من تمزق في المفاصل، وارتفعت النسبة حتى 51 في المئة لدى الأشخاص في العقد التاسع من العمر.واللافت أنّه بالإضافة إلى فوائد البوتوكس في المجال الجمالي بإمكان هذه الحقن أن تجعل الأنسجة تسترخي وتعالج الآلام.الجدير ذكره، أنّ الطبيب الجراح كريس سميث، استشاري الكتف في رويال ديفون ومستشفى إكستر، هو من بين أوائل المستخدمين لهذه الحقن لدى المرضى الذين يعانون من اعتلال مفصل الكفة المدورة من خلال حقن جرعة واحدة في العضلات فوق الشوكة التي تعلق على الوتر الممزق.