صحافية تروي على الهواء ما طلبه منها مديرها السابق... الحقيقة ستصدمكم!

كشفت صحافيّة عملت في محطة "فوكس نيوز" الأميركيّة لمدّة عقد عن أنّها تعرضت للتحرش الجنسي على يد رئيس مجلس الإدارة السابق.

وقالت أليسين كاميروتا في مقابلة بُثت على شاشة "سي.إن.إن" التي تعمل فيها حاليًا: "نعم، تحرّش روجر آيلز بي جنسيًا".

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وكان آيلز قد طُرد من المؤسسة الإعلاميّة بعد مزاعم أفادت بأنّه تحرّش بالعديد من الموظفات.

وذكرت كاميروتا أنّ آيلز عرض عليها أن تلتقيه في فندق لتحصل على المزيد من الفرص في المحطة، مضيفًا "بهذه الطريقة يعرف كل منا الآخر بصورة أفضل".

وقالت "أيقنت آنذاك أنني لن أذهب أبدًا إلى هذا الفندق تحت أي ظرف لكن لم أعرف ما يعنيه هذا بالنسبة إلي أو إلى مستقبلي المهني".