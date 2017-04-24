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24 نيسان 2017
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طفلة في الرابعة من العمر سقطت من باص المدرسة... الفيديو مرعب!

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طفلة في الرابعة من العمر سقطت من باص المدرسة... الفيديو مرعب!
التُقط فيديو لمسعف استطاع إنقاذ حياة طفلة في الرابعة من العمر بعدما سقطت من باص المدرسة على الطريق العام.

وفي التفاصيل، كان ريان سيامبولي يقود على الطريق السريع في هاريسون بأركنساس، فرأى أبواب الباص مفتوحة ما أدى إلى سقوط الطفلة الصغيرة على الأرض.

وترجل ريان فوراً من السيارة وحمل الطفلة فيما اتصلت امرأة بسيارة الاسعاف. يُشار إلى أنّ الطفلة كانت تصرخ قائلة "أين أمي؟"
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وقد تم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث تلقت العلاج اللازم في غضون 5 دقائق فقط.

الجدير ذكره، أنّ الطفلة أصيبت بكسر في فكّها وستخضع لعملية جراحية.

إليكم الفيديو:

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