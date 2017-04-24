خرائط "غوغل" يُسجّل كلّ تحرّكاتك... إليك كيفيّة تعقّبها!

خاصية جديدة من غوغل...

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LBCI News Lebanon

أضافت خدمة البحث على الانترنت "غوغل" ميزة إلى تطبيقها الخاص بالخرائط على نظام التشغيل iOS، تسمح للمستخدمين بالاطلّاع على الأماكن التي قصدوها، بما فيها المناطق التي زاروها.

ويحتوي هذا القسم الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "Your Timeline" ما يعني في اللّغة العربيّة إطارك الزمني، جميع الأماكن التي زارها المستخدم والتي يمكن رؤيتها بالتاريخ ووسيلة المواصلات أو نوع الأنشطة.

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وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاطلاع على مطعم قصدوه أو على وسيلة المواصلات التي استعانوا بها للسفر إلى مكانٍ محدّد في فترةٍ زمنيّة معيّنة.

وتقول غوغل إن هذه الخاصية مصممة لمساعدة المستخدمين على الإجابة على أسئلة كالتالية "ما هو اسم متجر التحف الذي مررت به في ذلك اليوم؟" أو "هل أرسلت الملابس إلى التنظيف الجاف يوم الثلاثاء أم الأربعاء؟".



إليك طريقة تشغيل هذه الخاصية:



أولًا عليك التأكد من أنّه لديك أحدث إصدار من نظام التشغل iOS.

فبمجرد تحديث التطبيق سيمكنك الإطلاع على إطارك الزمني عن طريق النقر على الخطوط الثلاثة الموجودة أعلى الزاوية اليمنى المسؤولة عن فتح مركز التحكم.

ففي هذا القسم يمكنك رؤية الأماكن التي زرتها وبأي تاريخ.

كما طرحت غوغل وسيلة لمستخدميها لتعديل سجل تحركاتهم إذا ما أخطأ التطبيق في تحديدها.