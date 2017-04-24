فاعليات مشمش طالبت بإنزال العقاب بقتلة محمد الضناوي

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طالبت فاعليات بلدة مشمش العكارية في مؤتمر صحافي بإنزال أشد العقوبات بقتلة الشاب محمد الضناوي.وطالب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا "باسم الاتحاد وبلديات المنطقة أن يستكمل التحقيق حتى النهاية، وأن لا يبقى أي مشارك أو متورط في هذه الجريمة بعيدا عن قبضة العدالة".من جهته، طالب رئيس بلدية مشمش محمد بركات "برفع الغطاء عن هؤلاء القتلة، لأن من يحميهم هو مثلهم مشارك في هذه الجريمة الشنيعة".اشارة الى ان الضناوي كان ضرب حتى الموت على يد شبان في أميون بعد انزعاجهم اثر قيامه بحركات طائشة بسيارته واصدار أصوات مزعجة.