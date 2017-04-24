أخبار دولية
24 نيسان 2017
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ترامب: مجلس الأمن الدولي فشل

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ترامب: مجلس الأمن الدولي فشل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة."
 
وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن. 
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