ترامب: مجلس الأمن الدولي فشل

أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة."

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وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.