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24 نيسان 2017
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النتائج النهائية الرسمية للدورة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية: ماكرون 24.01 في المئة ولوبان 21.30 في المئة وفيون 20.01 وميلينشون 19.58 في المئة

النتائج النهائية الرسمية للدورة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية: ماكرون 24.01 في المئة ولوبان 21.30 في المئة وفيون 20.01 وميلينشون 19.58 في المئة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاولى,للدورة,الرسمية,النهائية,النتائج,
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النتائج النهائية الرسمية للدورة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية: ماكرون 24.01 في المئة ولوبان 21.30 في المئة وفيون 20.01 وميلينشون 19.58 في المئة
 
 
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