الامارات تحظر استيراد التفاح من لبنان...والسبب؟

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الامارات دخول محصول التفاح بكافة أصنافه من لبنان، لـ"توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين" بحسب ما أفاد موقع "مينا هيرالد" الاماراتي.

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كما طلبت من الجمهورية اللبنانية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 أيار 2017.

وشمل الحظر عدة اصناف من عدد من الدول منها مصر واليمن وسلطة عمان.