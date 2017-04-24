منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة عاد من طهران

كاخيا ورزق والحاج والأهالي في استقبالها بعثة لبنان للناشئين في كرة السلة

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LBCI News Lebanon

عادت بعثة منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة (تحت ال16 سنة) الى بيروت بعدما شاركت في بطولة غرب آسيا السابعة التي جرت في العاصمة الايرانية طهران حيث احتل لبنان المركز الثاني وتأهل مع ايران الى نهائيات بطولة آسيا .

وكان في استقبال البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الاتحاد اللبناني للعبة بيار كاخيا والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق ومدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج ورجال الصحافة والاعلام وأهالي اللاعبين.

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ودخل افراد البعثة اللبنانية الى باحة الاستقبال على وقع تصفيق الحاضرين وصافحوا مستقبليهم حيث عبّر كاخيا عن اعتزار عائلة كرة السلة بناشئي لبنان المتأهلين الى بطولة آسيا وبلاعبي وطن الأرز أمل كرة السلة اللبنانية في المستقبل.

واعتبر كاخيا " ان منتخب لبنان للناشئين رفع اسم كرة السلة اللبنانية التي تعيش انتصارات تلو الانتصارات في البطولات الخارجية".

بدوره شكر رئيس البعثة سليم فول رئيس واعضاء الاتحاد وعائلة اللعبة على الدعم اللامحدود للمنتخب الذي كان افراده مثالاً للانضباط وروح المسؤولية.