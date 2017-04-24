وزير الطاقة: بعثة أميركية قريبا في بيروت

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كشف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن "واشنطن سترسل بعثة إلى بيروت قريبا لاستكمال البحث في مشكلة الحدود البحرية مع اسرائيل".وأشار في حديث إلى مجلة "الإقتصاد والأعمال" الى أنه "التقى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الموفد الخاص المعين حديثا وهي السفيرة ماري دورليك، وعلم أن هناك توجها لاستئناف المساعي التي بدأتها الإدارة الأميركية السابقة، والتي تجاوبت معها الحكومة اللبنانية في حينه".وعن التساؤلات حول الشفافية وشبهات الفساد في ملف النفط، لفت الى أنه، "مع القناعة الراسخة بضرورة حصول أوسع مشاركة سياسية وشعبية في هذا الملف الوطني، ومع ترحيبنا بأي انتقاد لعملنا، بل مطالبتنا بذلك، إلا أننا لم نسمع حتى الآن أي انتقاد جدي ودقيق. وغالبية الانتقادات التي يتم تداولها أقرب إلى التضليل والمهاترات".