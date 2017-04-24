مقدمة النشرة المسائية 24-04-2017

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نظريًا ، " الحكم استمرارية " لكن، عمليًا ، الامر غير ذلك : " وزراء سابقون يأكلون الحصرم ، ووزراء حاليون يضرسون " ... هذا ما هو حاصل في وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم ، وقد تكر السبحة فتظهر ملفات الهدر والفساد في ملفات أكثر من وزارة ... في الإحتفالات التقليدية للتسليم والتسلُّم ، ماذا يُسلِّم الوزير الراحل للوزير الآتي ؟ عادةً يُدعى الإعلام ليشهد على احتفالية خطابات وابتسامات ، يذهب السابق في طريقه مطمئنًا إلى ان الحالي لن يفتح ملفات ، فثقافة المحاسبة في لبنان " وجهة نظر " ...لكن ما حصل في وزارة الشؤون الاجتماعية لم يكن كذلك ، ملفات إهدار بمليارات الليرات ، والجزء الظاهر من جبل الجليد ظهر اليوم ، ومع تلاحق الملفات قد يظهر ما هو أدهى وأخطر ...هذا في الشؤون الإجتماعية أما في الكهرباء فإن " حليمة المياومين " عادت إلى عادتها القديمة ، فكان الإختبار الاول مع وزير الطاقة ، في محاولةٍ لمنعه من دخول الوزارة ، والمعلومات تقول إن تحرك المياومين اليوم كان بإشراف الرئيس الجديد للاتحاد العمالي العام الذي اجتاز اليوم " معمودية الدواليب " بما يُثبِّته عند مرجعيته السياسية.وبين متعاقدي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية ومياومي كهرباء لبنان ، هل من قطبة مخفية تتعلَّق بترجمة التعثر على مسار قانون الانتخابات ؟ ما يجيز هذا السؤال ان التعثر مازال سيد الموقف ، فاللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخابات إجتمعت مرةً وتوارت ، ومجلس الوزراء قد تغيب جلسته هذا الاسبوع ايضًا ، للاسبوع الثاني على التوالي ، فهل تكون الحرائق الموضعية المتنقِّلة تعبيرًا عن الخلافات الانتخابية المستحكِمة ؟