في الاشرفية...أطلقا النار عليه في وضح النهار

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حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت، كان آخرها في محلة الأشرفية بتاريخ 21/4/2017،حيث أقدم مجهولان على متن دراجة نارية، على سلب المدعو م. ع. (مواليد 1975– سوري)، وإطلاق النار باتجاهه وإصابته في وضح النهار وعلى مرأى من المواطنين.على الفور تحركت القطعات الخاصة في شعبة المعلومات وباشرت إجراءاتها لكشف هوية المتورطين، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت من تحديد هويتهما، وهما:- م. ص. (مواليد 1994/ لبناني)- أ. س. (مواليد 2000/ سوري)بتاريخي 22 و 23/4/2017 أوقفتهما الشعبة المذكورة في محلّة صبرا، وضبطت بحوزة الأول كميّة من المخدرات، والمسدس الحربي المستخدم في عمليات السلب.بالتحقيق معهما اعترفا باشتراكهما في العديد من عمليات السلب والنشل،وذلك في مناطق: بدارو، جسر الأشرفية، الدكوانة وطريق صيدا القديمة، كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.أحيل الموقوفان والمضبوط إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.