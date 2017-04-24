واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

واشنطن تفرض عقوبات على موظفي مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,واشنطن,واشنطن تفرض عقوبات على موظفي مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا

LBCI News Lebanon

فرضت الولايات المتحدة "عقوبات واسعة" على مسؤولين في الحكومة السورية ردا على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن دمشق بشنه، بحسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية .

الإعلان

وأمرت الوزارة بتجميد جميع الاصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة اميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين.

ورأت واشنطن ان المركز مسؤول عن انتاج اسلحة كيميائية قد استخدمت في هجوم خان شيخون.