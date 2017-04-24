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24 نيسان 2017
24/04/2017 14:44:15
المتحد يفوز على اللويزة بنتيجة 71-56 ويتقدم في السلسلة 2-1 ضمن ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
المتحد يفوز على اللويزة بنتيجة 71-56 ويتقدم في السلسلة 2-1 ضمن ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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