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24 نيسان 2017
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المتحد يفوز على اللويزة بنتيجة 71-56 ويتقدم في السلسلة 2-1 ضمن ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة

المتحد يفوز على اللويزة بنتيجة 71-56 ويتقدم في السلسلة 2-1 ضمن ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,اللويزة,يفوز,المتحد,
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المتحد يفوز على اللويزة بنتيجة 71-56 ويتقدم في السلسلة 2-1 ضمن ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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