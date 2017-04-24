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24 نيسان 2017
24/04/2017 15:25:49
الجيش يشن غارات مروحية على جرود عرسال وراس بعلبك ويستهدف مواقع لفتح الشام وداعش ويوقع اصابات في صفوفهم
الجيش يشن غارات مروحية على جرود عرسال وراس بعلبك ويستهدف مواقع لفتح الشام وداعش ويوقع اصابات في صفوفهم
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LBCI News Lebanon
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