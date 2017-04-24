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24 نيسان 2017
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الجيش يشن غارات مروحية على جرود عرسال وراس بعلبك ويستهدف مواقع لفتح الشام وداعش ويوقع اصابات في صفوفهم

الجيش يشن غارات مروحية على جرود عرسال وراس بعلبك ويستهدف مواقع لفتح الشام وداعش ويوقع اصابات في صفوفهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار مروحية,غارات,الجيش,
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الجيش يشن غارات مروحية على جرود عرسال وراس بعلبك ويستهدف مواقع لفتح الشام وداعش ويوقع اصابات في صفوفهم
 
 
 
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