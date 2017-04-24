طوافات الجيش تستهدف مواقع وآليات الارهابيين بجرود عرسال ورأس بعلبك

ينفذ الجيش عمليات عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث يقصف بالمدفعية الثقيلة والراجمات مواقع المسلحين بعد رصد تحركات مشبوهة، وتسجل مشاركة واسعة لطيران مروحي في الاجواء.

وتشير المعلومات الاولية الى وقوع 20 اصابة بين قتيل وجريح في صفوف الارهابيين.

الإعلان

وفي التفاصيل، نفذ الجيش سلسلة غارات بالمروحيات استهدفت مركزا لقيادة فتح الشام في جرود عرسال ومركزا لداعش في رأس بعلبك.

واستهدفت 3 مروحيات للجيش مواقع لداعش في جرود رأس بعلبك بعدد من الصواريخ على موقع المخيرمه وقرنة الكاف وقرنة الكهف.

كما اصابت المروحيات آلية لتنظيم داعش.