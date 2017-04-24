ترامب: كوريا الشمالية هي مشكلة كبرى بالنسبة للعالم وعلينا أن نحلها

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن على مجلس الامن الدولي أن يكون مستعدا لفرض عقوبات اقسى على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية، واصفا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول".

ويرجح ان تزيد هذه التصريحات التوترات فيما تواصل كوريا الشمالية برنامجها للصواريخ البالستية. كما يعتقد أنها تحضر لتجربة نووية سادسة.

وقال ترامب اثناء استضافته لسفراء الدول في مجلس الامن الدولي في البيت الابيض: "هذا تهديد حقيقي للعالم .. كوريا الشمالية هي مشكلة كبرى بالنسبة للعالم وعلينا أن نحلها".

واضاف: "يجب على المجلس أن يكون مستعدا لفرض عقوبات اضافية اقسى على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".