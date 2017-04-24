الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول امني ليبي سابق

كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن امر بالقاء القبض على المسؤول الاستخباراتي السابق التهامي محمد خالد خلال حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2011.

ويعود تاريخ امر القاء القبض، حسب بيان للمحكمة، الى العام 2013 "الا ان الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية رفعت الاختام اليوم عن أمر بالقبض على التهامي محمد خالد المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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وصدر القرار بناء على طلب من الادعاء العام في المحكمة حيث أن "رفع الأختام عن أمر القبض قد يسهل توقيف التهامي وتسليمه حيث تكون جميع الدول مطلعة وقد يعزز ذلك دعم وتعاون المجتمع الدولي في شأن عملية توقيفه".