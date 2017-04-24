معارضون لقرار بو عاصي: الوزير يقوم باستعراض

بالامس، قرر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وقف العمل في "برنامج الرصد السكاني" وصرف ما يقارب 387 متعاقدا، بسبب انتهاء السقف الزمني للمشروع في نهاية عام 2016 ومن ثم تمديده الى 30 نيسان 2017.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر معارضة لقرار الوزير في حديث الى "" أن المعلومات التي قدمها القائمون على المشروع مهمة للدولة وهي تحصي عدد اللاجئين ويمكن من خلالها بناء قاعدة معلومات مهمة، ابرزها بأن اعداد اللاجئين السوريين في لبنان لم تتجاوز المليون على عكس بعض الأرقام المقدمة، لافتة الى أن الوزير "يقوم بإستعراض" تحت حجة وقف الهدر في الوزارة، وهدفه الاساسي "انتخابي".